Dimarco 2027 | l’Inter lo omaggia | «Un percorso emozionante Il DNA…»

(Di sabato 30 dicembre 2023)non è solo un nome con una data ma è anche il titolo del giorno in casa Inter per celebrare il rinnovo del suo esterno mancino italiano. E l’omaggio arriva attraverso un messaggio ben dettagliato. Di seguito quanto ripreso dal sito ufficiale della società nerazzurra CONTRATTO RINNOVATO – “Un, una storia di appartenenza e valori unici. Federicoinsieme fino al. Il prolungamento del contratto dell’esterno nerazzurro arriva dopo due stagioni straordinarie in cui è diventato un riferimento assoluto della squadra di Simone Inzaghi., partita dopo partita, ha dato un apporto qualitativo e quantitativo eccezionale, trasformandosi in uno dei trascinatori nerazzurri, conquistando due Coppe Italia, ...

...di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Federico- si legge sul comunicato ufficiale - il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno'. L'...'Una storia iniziata molto tempo fa e destinata a durare'. Così l' Inter ha ufficializzato il rinnovo di Federicofino al 30 giugno, un anno in più rispetto alla precedente scadenza. L'esterno mancino, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è diventato un punto fermo dal 2021, anno in cui è ...