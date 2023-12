Di Maria | futuro in Brasile per l'ex Juve?

(Di sabato 30 dicembre 2023) In scadenza di contratto nell'estate del 2024 con il Benfica, Ángel Di María non sembra pronto a prolungare. E altri club...

Santa Maria Capua Vetere. La lista “Scuola , Risorsa per il Futuro!” s’impone, in occasione dell’elezione della componente genitori del Consiglio ... (casertanotizie)

Maria Chiara Giannetta conferma : la quattordicesima stagione di Don Matteo sarà l’ultima per lei. Come vi avevamo annunciato nei mesi scorsi, ... (optimagazine)

...dell'onorevole Cedccardi alle Regionali in Toscana ha liberato nel 2023 un seggio per... Candidata sindaco su idea del padre politico Amedeo Mariani e del gruppo Fareè stata eletta ...... Gianvito Ciccarone, Federica Luna Di Taranto, Beatrice Marini, Stefania D'Ambrosio, Rosa... ma è anche la forza trainante di iniziative che possono plasmare ildella nostra comunità. La ...A La Promessa Petra rivelerà a Maria che Salvador è morto in guerra mentre Candela e Simona faranno finalmente pace ...RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO "Ci saremmo aspettati da codesta nuova amministrazione guidata dal sindaco Fiorita, nata come opposizione ad un modus operandi, ...