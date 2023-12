Deruta | concerto per il Transilvano in san Francesco | direttore Carlo Segoloni

(Di sabato 30 dicembre 2023) Presentato al pubblico il prezioso trattato musicale di frate Girolamo da Diruta Finalmente ieri sera si è concluso felicemente il percorso del ritorno a casa del trattato che frate Girolamo da Diruta, della famiglia Venturi consegnò alla storia della musica. una strada percorsa a varie tappe. Tutte segnata della dedizione alla causa messa in atto dal presidente della associazione santa Anna, ingegnere Zucconi, dal presidente del coro “Girolamo da Diruta” Sambuco e da Carlo Segoloni,d’orchestra e didatta del Conservatorio Cherubini di Firenze. Un trio virtuoso che, fin dalla prelazione offerta all’editore Lubrano di New York, ha seguito passo passo l’acquisto del volume e il suo ritorno a casa. Ieri sera potevano vederlo tutti, protetto dalla teca di vetro, “in cornu Evangelii”, esposto alla ammirazione dei cittadini che, anche a titolo personale, hanno ...

