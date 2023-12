‘Depardieu è un maiale’ | la scritta apparsa sulla casa di Benoît Poelvoorde

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Depardieu non ci piace, è un gran maiale”. Sono queste le parole scritte in maiuscolo e in nero su un muro delladell’attore belga, a Namur in Belgio, secondo quanto riferisce il sito di ‘Le Figaro’ citando l’agenzia di stampa belga. Parole apparse ieri e che sarebbero state cancellate velocemente., oltre ad avere lavorato più volte a fianco di Gerard Depardieu, è uno dei firmatari della lettera a sostegno dell’attore francese, pubblicata sulle colonne di ‘Le Figaro’ lo scorso 25 dicembre. Nella lettera – firmata tra gli altri dal regista Bertrand Blier e dalle attrici Nathalie Baye, Emmanuelle Seigner e Carole Bouquet – si invita a “non cancellare” Depardieu, accusato di stupro e violenza sessuale da alcune donne e negli ultimi giorni al centro di uno scandalo per ...

