Dentro Lo Scandalo | il documentario su George Michael su Nove il 30 dicembre

(Di sabato 30 dicembre 2023)Lo: ilsuarriva suil 30. Ci lasciò per un arresto cardiaco nel 2016, il giorno di Natale e scrisse la storia della musica internazionale. Ora ilche racconta la sua storia e la sua carriera, arriva in TV. Chi era, all’anagrafe Georgios Kyriacos Panayiotou, era nato il 25 giugno 1963 a Londra; è stato uno degli artisti più influenti e carismatici della scena musicale internazionale. La sua carriera artistica ha abbracciando il pop, il soul e la musica dance: è così che è stato riconosciuto come una vera e propria icona della cultura pop degli anni ’80 e ’90. La sua ascesa ...