Per gran parte della sua vita Riccòmini ha insegnato come infrangere il diaframma che separa la maggior parte delle persone dall'elitario piacere ... (repubblica)

... per la coesione sociale e per l'inserimentolocale in un contesto internazionale, che significa radicamento nel territorio e nel suoper un'affermazionebuono ebello che porti ad ...Pelé ha dato vita alla maglia numero 10, ha oltrepassato i confini e cambiato la storiacalcio. Il suoin campo ha mostrato al mondo il miglior talento sudamericano. Ineguagliabile. ...L'Eav ha istituito un servizio di autobus sostitutivi sulla tratta. Vigili del fuoco e genio civile al lavoro per gli accertamenti ...Infiltrazioni d’acqua nella galleria Astroni, interrotta la tratta della Circumflegrea tra Quarto e Pianura. Si indaga sulle cause, istituito un servizio bus.