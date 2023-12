Decreto Crescita | Marotta | “Il danno al prodotto sarà irrimediabile”

Il ministro del Governo, Matteo Salvini, ha voluto dire la sua in merito all'abolizione del: le dichiarazioni Attraverso i propri social, Matteo Salvini si è espresso dopo l'abolizione del, decisione che avrà un forte impatto sul calcio italiano e per questo ...Commenta per primo Con o senza, la Juve tenta il sorpasso sull' Inter per Tiago Djalò . Perché al netto di una concorrenza reale che va oltre la presenza di Juve e Inter, sono comunque questi i club più avanti per ...È Daniele Doveri l'arbitro scelto per dirigere Genoa-Inter, match valido per la 18esima giornata di Serie A. Il fischietto di Roma è assistito da Bercigli e Perrotti, con ...Colpo di scena per il mercato del Milan. Il club avrebbe deciso di mollare il giocatore che sembra avere già un piede a Milano ...