Decreto Crescita | Lotito insiste | 'Demagogia pura Il problema è per tutto lo sport italiano'

... Claudio Lotito Il presidente della Lazio , Claudio Lotito, è tornato a parlare delal Foglio '. Il senatore, come la Lega Serie A, è contrario all'abolizione dele ha ...... con unadei costi mensili fino a 122,59 euro. In aggiunta, l'Inps ha previsto un aumento ... integrare il Ccnl per colf e badanti in conformità all'articolo 51 dellegislativo n.81 del ...Serhou Guirassy, un giocatore accostato nelle ultime settimane ai rossoneri. Noi di Calcio Style, sebbene confermando l’interesse, siamo sempre stati scettici ...Niente da fare per il Milan, l'annullamento della proroga del Decreto Crescita complica tutto: clausola pagata e addio ...