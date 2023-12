Decreto crescita | Lotito | «come farà la Roma a confermare Mourinho? Hanno rovinato anche il basket»

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il presidente della Lazio, Claudio, è tornato a parlare delal Foglio“. Il senatore,la Lega Serie A, è contrario all’abolizione dele ha sottolineato che se fosse stata un affare di sua competenza, non avrebbe esitato a fare qualcosa per impedirne l’abrogazione. «Ma vi pare che se era una cosa che dovevo gestire io me ne andavo in montagna a dormire. Sapetesi dice: conrisultato garantito. Era un emendamento che è stato presentato da Adriano Galliani. Certo, io ero d’accordo,qualsiasi persona di buonsenso» Matteo Salvini ha parlato di norma “immorale” «Guardi, questa soluzione è demagogia pura.siadesso ad attrarre i giocatori migliori? Non è un ...

... con unadei costi mensili fino a 122,59 euro. In aggiunta, l'Inps ha previsto un aumento ... integrare il Ccnl per colf e badanti in conformità all'articolo 51 dellegislativo n.81 del ...Commenta per primo Tajon Buchanan è molto vicino all'Inter. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport , nonostante il cambio d'orizzonte sul, il club di Steven Zhang aveva deciso in ogni caso di portare a termine l'operazione e così farà: la chiusura è attesa dopo Capodanno.Serhou Guirassy, un giocatore accostato nelle ultime settimane ai rossoneri. Noi di Calcio Style, sebbene confermando l’interesse, siamo sempre stati scettici ...Niente da fare per il Milan, l'annullamento della proroga del Decreto Crescita complica tutto: clausola pagata e addio ...