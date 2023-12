Dalle risorse per Fido al canone Rai | cosa si nasconde nella manovra

Leggi su agi

(Di sabato 30 dicembre 2023) AGI - Laè legge. Ma oltre alle misure più discusse,sinegli articoli del provvedimento che decide la spesa dello Stato per i prossimi anni? In oltre 240 disposizioni si nascondono le misure più curiose. Dal fondo per le cure difino al taglio delRai, ecco le curiosità contenutelegge di bilancio approvata ieri. Sale l'iva sugli assorbenti, ma cala il pellet Torna al 10% l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Viene ripristinata inoltre l'aliquota ordinaria, pari al 22%, per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era ...