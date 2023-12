Dal cuneo alle pensioni | ecco le novità del 2024

(Di sabato 30 dicembre 2023) Lavoro,e famiglia. Con le (poche) risorse disponibili concentrate sui redditi bassi, e sulle misure a sostegno della natalità. Ma anche sulla sanità e un primo giro di rinnovi dei contratti della P.a. Arriva al capolinea la seconda manovra del governo Meloni, che mette a terra circa 28 miliardi, compresi i 4 miliardi per la nuova Irpef, di cui oltre la metà, quasi 16 miliardi in extradeficit....

Il via libera della Camera . Polemica sui fondi tagliati all’Ebri di Rita Levi Montalcini. Rincari del 2,3% in autostrada (corriere)

Via libera dell’Aula della Camera alla legge di Bilancio. La Manovra è legge. I sì sono stati 200, i no 112 e 3 astenuti. Il testo, che era già stato ... (ilsole24ore)

il taglio del cuneo fiscale, che costa 10 miliardi, interessa una platea di 14 milioni di contribuenti. A questi si aggiungono i 4 miliardi utilizzati per portare l'aliquota Irpef dal 25 al 23 per cento. Superbonus 110% addio. Il bonus edilizio nel 2024 scende al 70% e al 65% nel 2025, ultimo anno in cui si potrà usufruire ancora dell'agevolazione. Resta in vigore, ma con una stretta.