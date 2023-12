Dai modelli cozy a quelli minimal | dai più scintillanti a quelli di piume

Leggi su amica

(Di sabato 30 dicembre 2023) GUARDA LE FOTO Micro pants: gli outfit da sera dalle sfilate AI 23/24 La notte di Capodanno è dietro l’angolo e con lei la voglia di indossare un outfit strepitoso che lasci tutti a bocca aperta. Niente di meglio quindi che abbracciare con entusiasmo la tendenza micro pants. Ovvero quella che ha dominato la stagione lanciata soprattutto dal brand Miu Miu. E che contribuito a far vincere all’attrice Emma Corrin il titolo di “Most stylish person of the World” per il 2023 dal magazine GQ. Il trend è semplice. Si tratta di rendere protagonisti assoluti dell’outfit più bello delle Feste i micro pants, la versione rivista e ridotta degli hot pants di una volta.che abbiamo visto negli ultimi mesi non solo sulle passerelle ma anche sfoggiati da celeb come ...