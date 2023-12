“Dai | hanno visto tutti” Rosy Chin | gelo alla tavola del Grande Fratello Cosa hanno notato i telespettatori

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 30 dicembre 2023)2023, il nuovo arrivato in casa conquista. Un ingresso che ha sicuramente incuriosito i concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. A fare il suo ingresso in casa anche Sergio D’Ottavi proveniente dal mondo NIP. Come qualcuno ha già avuto modo di apprendere, il nuovo concorrente ha qualin comune con: la passione per la cucina. Sergio D’Ottavi entra nella casa delè successo. Oltre a Stefano Miele, stilista di 33 anni, a fare il suo ingresso in casa anche Sergio D’Ottavi, classe 1992, chef ma anche dj e surfista. Ed è proprioluce dellapassione per la cucina, che Sergia sembra aver catturato l’attenzione di ...