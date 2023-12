Da Lautaro out ai Griffin | l' ironia social sull' Inter bloccata

Archiviate le sorprese della Coppa Italia con le eliminazioni cocenti di Inter e Napoli il calcio italiano rimanda in campo tutte e 20 le sue... (calciomercato)

Lautaro Martinez sarà indisponibile per Genoa-Inter di venerdì (ore 20.45). Trova così continuità il rapporto complicato del capitano nerazzurro con ... (inter-news)

La partita di Marassi vissuta sui social. I tifosi scelgono l'ironia per commentare le difficoltà della squadra di Inzaghi. Ecco i meme più ...... Gila ritrova Retegui e Messias Il tecnico nerazzurro dovrà nuovamente fare a meno die ... perché poi scatterà la Coppa d'Africa e il nigeriano saràalmeno fino al 22 gennaio, giorno dell'..."Dovremo fare una partita di grandissima intensità", aveva detto ieri Simone Inzaghi nel presentare Genoa-Inter. E in effetti al Ferraris i ritmi sono subito infernali, con ...Serata importante per l'Inter che, battendo il Genoa sarebbe campione d'inverno a prescindere dal risultato della Juve. Inzaghi sa che sarà una trasferta complicata, senza il Toro, contro una squadra ...