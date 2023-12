Cyndi Lauper | Let the canary sing apre il Seeyousound Film Festival

(Di sabato 30 dicembre 2023): il 2023 si chiude con un’importante anticipazione suInternational Music, l’unicoin Italia interamente dedicato al cinema a tematica musicale.alInternational MusicL’edizione numero 10 si terrà dal 23 febbraio al 3 marzo a Torino e si aprirà con l’anteprima italiana di LET THE, documentario dedicato alla leggendaria icona pop, cantautrice e icona dell’empowerment femminile, diretto da Alison Ellwood che sarà infatti presente in sala, al Cinema Massimo di Torino. Il documentario Dopo il debutto al Tribeca ...

