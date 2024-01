Cyndi Lauper | Let the canary sing apre il Seeyousound Film Festival

La canzone da ascoltare: Boy George - Everything I Own CANCRO E' il segno di star come George Michael,, Brian May. Guardate troppo indietro, siete troppo nostalgici. Cercate di aprirvi ...... USA/UK, 99'), che porta il pubblico nell'esplorazione della vita e della carriera della leggendaria icona pop, nota al mondo intero per l'irresistibile brano del 1983 Girls Just Want to ...Cyndi Lauper: Dopo il debutto al Tribeca Film Festival di New York e la selezione al prestigioso IDFA di Amsterdam, Let The Canary Sing porta ...Dal 23 febbraio al 3 marzo 2024 si svolgerà a Torino il SEEYOUSOUND International Music Film Festival, l’unico in Italia interamente dedicato al cinema a tematica musicale, che quest’anno tocca quota ...