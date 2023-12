Cucina di Sardegna | “Lunas de Serramanna” | ricetta di Itala Testa

Leggi su dayitalianews

Ingredienti per le "": mezzo chilo di farina, 20 grammi di lievito di birra, zafferano (q.b.), circa mezzo bicchiere di olio extra vergine d'oliva, sugo di pomodoro, pecorino grattugiato come condimento. Per friggere: olio di oliva o arachidi e strutto. La preparazione Il primo passo è la preparazione della pasta, con sei o sette cucchiaiate abbondanti di farina (circa 200 grammi) e 20 grammi di lievito di birra. Per prima cosa è necessario sbriciolare il lievito e mescolarlo alla farina, aggiungendo poi un pizzico di sale. Tutti gli ingredienti si devono amalgamare con tanta acqua tiepida, il necessario per formare un impasto molto morbido al tatto. La preparazione si incorpora con le mani per qualche minuto, dopodiché una volta ottenuta la pasta si crea una sorta di palla rotonda, possibilmente all'interno di una scodella ...