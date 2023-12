Crisi Napoli | possibile cambio per Mazzarri | sul modulo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Non accenna a diminuire lain casa, fermato sul pari dal Monza e non più in grado di vincere. Possibili cambi all’orizzonte, quindi, per. Il tremendo 0-0 frae Monza ha aperto nuovi scenari negativi all’ombra del Vesuvio, dove il magico 2023 si è concluso imbracciando il peggiore dei casi. Nel 2024 si dovrà infatti cambiare sostanzialmente marcia, ripartendo da un8° posto nonché dai tanto famigerati colpi di mercato in entrata. Nel frattempo, lo stesso mister, apparso alquanto nervoso nel post-partita, potrebbe aver annunciato primi cambiamenti in conferenza stampa, con l’ipotesi passaggio alla difesa a 3 che ora prende quota in ottica partenopea. Difesa a 3, come giocherebbe ilE dunque eccoci qui ad analizzare ...

Non tira aria di processi e tanto meno di ribaltoni in panchina, stavolta. È un'altra la strada scelta da Aurelio De Laurentiis per affrontare la gravedel, che ha smarrito la bussola dopo lo scudetto vinto nella primavera scorsa e non riesce più a ritrovarsi. Non è bastata per adesso nemmeno la staffetta in panchina tra Rudi Garcia e ...Eppure, queste loro affermazioni mi avevano messa in. Succede poi che don Andrea è già malato ... Ero aai quartieri spagnoli ed entrai nella piccola chiesa di Santa Maria Francesca delle ...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...