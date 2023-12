Covid | prorogato l’obbligo di indossare la mascherina

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 30 dicembre 2023) In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata un’ordinanza del ministero della Salute che ha prolungato fino al 30 giugno 2024per i lavoratori, utenti e visitatori delle strutture mediche dimascherine in reparti che accolgono soggetti fragili, anziani o immunodepressi, particolarmente in situazioni di alta cura. A decidere quali siano i reparti interessanti saranno le singole direzioni sanitarie. Questa disposizione, si legge in Gazzetta, si estende anche alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani non autosufficienti e altre. La Lombardia blocca i ricoveri non urgenti Ormai sui media siamo già alla psicosi in stile “giornale unico del virus”. C’è chi parla di varianti che diventano preponderanti, chi ...