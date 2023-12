Covid | il governo proroga fino al 30 giugno l' obbligo di mascherine in ospedali e rsa

Un grande ritorno costruito apposta per chi ha bisogno. Ri torna no, a grande richiesta, sotto intuizione del Governo , gli open day vaccinali. I ... (zon)

Nessuna emergenza, per quanto i dati relativi al contagio-Covid stiano risalendo. Non a caso per ieri, martedì 5 dicembre, era stata convocata una ... (liberoquotidiano)

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un'ordinanza del ministero della Salute che proroga fino al 30 giugno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli ...Con il decreto - legge Milleproroghe approvato dal Consiglio dei Ministri, ilha dato il via libera ad alcune misure riguardanti il settore primario. E' il caso - ...28 Dicembre 2023...Nell’immaginario collettivo, per diminuire il rischio è più utile fare attenzione ai comportamenti. Più preoccupati gli elettori dei partiti d’opposizione, ...“Sono mesi che il governo penalizza in particolare la Regione Toscana evitando di emanare i decreti ‘Payback’ e ‘fondi aggiuntivi Covid’ sulla sanità: si tratta di oltre 400 milioni di euro dovuti per ...