Cosa si può «celebrare» dopo il Natale? Risponde la Crusca

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tratto dall’Accademia dellaIl verbo ha origine dal latino celebr?re, frutto a sua volta di una derivazione dall’aggettivo cel?ber/-bris, che in italiano, però, entra, nella forma celebre, successivamente a(LEI; DELI, s.vv.). Il verbo si legge, infatti, alla fine del XIII secolo, sia negli statuti di alcune confraternite fiorentine, senesi e pratesi, sia nel volgarizzamento in romanesco, Le miracole de Roma, tratto dall’opera latina Mirabilia Romae (TLIO). In tutti questi casisi lega alle parole messa o officio solenne e assume quindi il significato di ‘eseguire un rito religioso in modo conforme alla liturgia’. Con la stessa accezione, e ancora con la co-occorrenza di messa, ritorna nei versi di Iacopone da Todi: “Quanno la prima messa da te fo celebrata” (Poeti del Duecento vol. II, 22.35, p. 141). Si ...