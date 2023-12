Corso di programmazione dedicato alla fresatura e cnc

(Di sabato 30 dicembre 2023) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 30/11/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa organizza undie cnc si svolgerà ad Umbertide Ildella durata complessiva di 160 ore, di cui una parte teorica ed una parte pratica, sarà tenuto da docenti altamente qualificati. Obiettivo delè far acquisire agli allievi conoscenze e competenze relative all’approntamento della macchina Fresa CNC, ai principali materiali utilizzati e alle loro caratteristiche tecnologiche, alle specifiche tecniche e modalità di impiego degli utensili per le lavorazioni meccaniche. Ilè completamente gratuito l’ ente finanziatore è “Forma.Temp” ed il soggetto promotore è Orienta SpA partirà il ...

... prevista dall'approvazione preliminare delladella rete scolastica e dell'offerta ... e che l'istituto scrivente possa neldell'a.s.2024/25 consapevolmente riflettere e proporre ...La Giunta regionale, neldelle riunioni di ieri sera e di oggi, ha disposto, su proposta del presidente Roberto ... Economia e Finanze eunitaria di porre in essere tutte le ...GROTTAFERRATA (attualità) - Le parole del sindaco ilmamilio.it Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta odierna, tra i vari punti all’ordine del giorno, il bilancio di previsione finan ..."Il 2023 è stato un anno importante, il primo in cui abbiamo potuto lavorare alla realizzazione del programma, nonostante gli strascichi della pandemia e delle varie emergenze come le alluvioni e la r ...