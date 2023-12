Corriere dello Sport – Roma | stop a Bonucci | ecco tutte le alternative

Leggi su justcalcio

(Di sabato 30 dicembre 2023) 2023-12-29 09:38:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal: Dietrofront totale, inversione a U: ladice no a Leonardo. Quando l’accordo sembrava fatto, dopo gli incontri tra il gm Tiago Pinto e il procuratore Alessandro Lucci, i Friedkin hanno bloccato la trattativa. Salvo nuove virate, al momento imprevedibili, l’affare è saltato., la ricostruzioneaveva già accettato la proposta di sei mesi per lasciare l’Union Berlino e trasferirsi a Trigoria. Avrebbe guadagnato più o meno la cifra che gli era stata garantita in Germania: un milione netto fino a giugno. Per accelerare l’operazione anzi aveva detto ai dirigenti tedeschi di essere pronto a rinunciare allo stipendio di dicembre. In questi ...