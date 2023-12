Corriere dello Sport – Mercato Napoli | Zanoli vuole il Genoa Rebus Zerbin

Leggi su justcalcio

(Di sabato 30 dicembre 2023) 2023-12-30 12:20:41 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciodel: Ieri, per la prima volta in stagione, Alessio(24) è stato schierato dall’inizio. L’attaccante delha dato buoni segnali e, come è noto, resta un pallino del Frosinone che lo ha già avuto in passato. I rapporti tra i ciociari e l’entourage del calciatore sono ottimi, ma il club azzurro preferisce aspettare prima di liberare il ragazzo che potrebbe rivelarsi utile, in questa fase, per le rotazioni di Walter Mazzarri (62).verso il: le ultime Di certo, chi ha già i bagagli pronti eè Alessandro(23). Il terzino azzurro, la scorsa stagione in prestito alla ...