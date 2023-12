Coppa d’Africa | convocati Angola | c’è Nzola Ora la palla passa al giocatore della Fiorentina

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) Laè pronta a partire con la competizione che toglierà alcuni giocatori ai diversi campionati europei, e quindi anche alla nostra Serie A. Per esempio, chi potrebbe patire l’assenza di un centravanti, anche se non tanto prolifico nella sua avventura in viola, potrebbe essere la. M’Balainfatti è stato convocato dalla sua nazionalena. Ilappare infatti nella lista deidell’, nonostante giorni fa aveva dichiarato di non volere partecipare alla competizione e di voler restare a Firenze per aiutare lanella sua rincorsa all’Europa. Oltre asempre neini presente anche Luvumbo Zito del ...