Cook40? | torna Flavio Montrucchio | le anticipazioni del 30 dicembre

(Di sabato 30 dicembre 2023) Quarto appuntamento, sabato 30alle 12 su Rai2 con’, il programma dedicato a chi ama cucinare ma non ha mai abbastanza tempo per farlo. Alla conduzione, la new entry. In questa puntata a sfidare i fatidici 40’ sarà la cantante, pianista e performer Rita Forte, che, insieme ae alla “cantachef” Angelica Sepe, allieterà il pubblico con le sue canzoni, nella magica atmosfera di Capodanno. Ma Rita è anche una brava cuoca e lo dimostrerà realizzando, nel tempo stabilito, con l’aiuto dello chef Carlo Olivari, un ricco e tradizionale menu di fine anno. Sempre per restare in tema di feste, la food blogger, Stella Menna, insegnerà a preparare degli originali e squisitissimi cannoli di pandoro.’ è un cooking show, dove ...