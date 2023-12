Convocazione a sorpresa e Coppa d’Africa | che guaio per Gasperini

Leggi su rompipallone

(Di sabato 30 dicembre 2023) Altra tegola per: lanon è certamente delle migliori, convocato per l’imminenteAncora problemi per Gian Pierosulla panchina dell’Atalanta: la notizia non mette di certo di buon umore l’ex tecnico del Genoa che dovrà fare i conti con una indisponibilità prolungata che potrebbe mettere a rischio una stagione già altalenante dei bergamaschi. La Dea fatica ad ingranare e la corsa ai 4 posti della Champions League è sempre più affollata. In lotta per il 4 posto ci sarebbero prima di tutte Fiorentina e Bologna, autrici finora di una stagione memorabili, la Roma che stasera contro la Juventus si giocherà un ruolo fondamentale in questo campionato, il Napoli, delusione di tutta la Serie A, costretta a raggiungere la Champions e la Lazio che dopo la faticosa ...