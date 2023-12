Convocati Nigeria per la Coppa d’Africa | le scelte complete di Peseiro

(Di sabato 30 dicembre 2023), diramata la lista dei giocatori a disposizione per la: ecco lediComunicati i 25 giocatori a disposizione di, ct della, in vista dell’ormai imminente. Portieri: Stanley Nwabili, Francis Uzoho, Leke Ojo Difensor: William Troost-Ekong, Bright-Osayi Samuel, Ola Aina, Zaidu Sanusi, Bruno Onyemaechi, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Chidozie Awaziem, Kenneth Omeruo Centrocampisti: Wilfried Ndidi, Raphael Onyedika, Joe Aribo, Frank Onyeka, Alex Iwobi Attaccanti: Kelechi Iheanacho, Samuel Chukwueze, Moses Simon, Ademola Lookman, Victor Osimhen, Victor Boniface, Ahmed Musa, Sadiq Umar

La Nigeria esordirà il 14 gennaio, contro Guinea Equatoriale, l'Algeria il 15 gennaio contro l'Angola.