Contro i giovani La manovra Meloni cancella gli sgravi sulla prima casa

(Di sabato 30 dicembre 2023) Resta in piedi solo la garanzia sui mutui di Consap, ma i finanziamenti crollano a causa dei tassi. Per una coppia under 36, 2024 tutto in salita: con l'arrivo di figli dovrà tenere conto anche dell'aumento Iva dal 5 al 10% sui prodotti dell'infanzia, latte artificiale e pannolini, e sui prodotti intimi femminili

hanno provato a oltrepassare il cordone formato dagli agenti in tenuta antisommossa e a ... Per questo motivo spesso mi trova schieratale sue scelte, perché credo che il ruolo del ......campionati (1 di Serie C e 2 di B) da protagonista con gol - promozione nella finale playoff... Sempre in D è ormai una certezza il Cassino che lavorando con iriesce a disputare ottime ...Resta in piedi solo la garanzia sui mutui di Consap, ma i finanziamenti crollano a causa dei tassi. Per una coppia under 35 2024 tutto in salita: con l'arrivo ...L'appello al Capo dello Stato: 'I giovani sono talmente sfiduciati da non votare e ai pochi che si attivano lo Stato come risponde Si faccia garante dello stop alla repressione' ...