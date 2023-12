Conoscere la grappa | goccia per goccia

Leggi su linkiesta

(Di sabato 30 dicembre 2023) «La denominazione “” è esclusivamente riservata all’acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillata ed elaborata in impianti ubicati sul territorio nazionale». Così si legge nel decreto 28 gennaio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole. Qui si definiscono anche le caratteristiche fisiche della “bevanda spiritosa”, oltre alle metodiche di produzione. Il nome “” è dunque tutelato dal marchio Ig, Indicazione Geografica, che si estende poi ad alcune specifiche zone, come la Valle d’Aosta, la Lombardia, il Veneto, il Trentino o il Friuli. Il Friuli vanta una tradizione antichissima nell’ambito della produzione della. Il primo documento in cui se ne trova menzione certa è datato 1451: si tratta dell’inventario relativo ai beni di un notaio di Cividale, Ser ...