Concorso secondaria | docente partecipa solo per sostegno | deve compilare anche la sezione classe di concorso?

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l' AVVISO in merito alle domande per diventare commissari per il Concorso scuola secondaria ... (orizzontescuola)

... primaria edi I grado. Il corso Su questi argomenti il corso Strategie per creare ...rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al...... istituzione della 'Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009'; istituzione del... sostegno per l'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia(100 mila euro); ...Quali sono i requisiti per partecipare al concorso per la scuola secondaria Laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso più abilitazione per la specifica classe di concorso; Tre ...Così chiede una nostra lettrice: Ho un anno pieno in cattedra (2021/2022), un anno su sostegno, ed ora ho una cattedra piena in Lettere alla scuola secondaria di primo ... dovessi vincere il concorso: ...