Concorso docenti 2023 | cosa accade a chi è già di ruolo e dovesse vincere questa nuova procedura? VIDEO

... le Video Guide del Ministero , la nostra VIDEO GUIDA passo dopo passo Concorsi scuola: tutti i bandi pubblicati e in arrivo, le scadenze e le prove [SPECIALE AGGIORNATO]: Bandi, ...Valutazione del Master Il Master vale 1,25 punti per il, 1 punto in Graduatoria provinciale (GPS) e 1 punto per quanto riguarda la Mobilità. Come si svolgeranno esami e discussione ...Così chiede una nostra lettrice: Vorrei partecipare al prossimo concorso soltanto per posto di sostegno ma, quando compilo l’istanza, dove mi si chiede di inserire obbligatoriamente sia la ...Scuola, al via i concorsi Pnrr per l’assunzione di oltre 30mila docenti: ecco il doppio bando. Al via i concorsi, con le nuove modalità previste dal Piano ...