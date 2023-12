Concorso Carabinieri | scartato per un’otite che non c’è e per 200gr | il peso di un IPhone 14!

(Di sabato 30 dicembre 2023) Si chiama Innocenzo Cristian Ricci, ha 25 anni ed è originario di Taranto. Il suo sogno era quello di indossare la divisa dell’Arma dei, sogno andato in frantumi lo scorso marzo quando la commissione medica lo ha giudicato non idoneo per una otite scleroadesiva con perdita uditiva mono laterale e per indice di massa corporea minore di 20. Il giovane infatti, alla bia (esame effettuato in sede concorsuale) registrava un indice di massa corporea pari a 19,9. Come lo stesso ha sottolineato è statoper circaammi, ildi un14! Cristian ha partecipato al4189 allievi. Ha superato le prove scritte, a febbraio ha superato le prove fisiche e a marzo è stato sottoposto a visite mediche, per le quali aveva già ...

Non si spegne l'ondata di cordoglio per Giovanna Brancati , la ragazza di 21 anni di Ravagnese (Reggio Calabria) morta sull'autostrada A1 in un ... (today)

Inoltre, nelle diverse operazioni svolte anche congiuntamente con idel Gruppo Cites, ... di cui una con precedenti penali, sono state segnalate alla procura della Repubblica in, ...Ci saranno anche le staffette della Polizia stradale e deia contribuire in maniera ... evento riservato ad auto e moto d'epoca, ancora una volta aderisce come sponsor ala premi ...In Capitanata la criminalità organizzata e "non" si conferma spregiudicata ed efferata con una capacità di pervadere il tessuto sociale e imprenditoriale.29 Dicembre 2023 - I Carabinieri della Stazione di Portonovo hanno arrestato un 35enne rumeno per furto in abitazione in concorso. È successo alle ore 13:40 del 27 dicembre - Renonews.it ...