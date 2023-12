Concorsi infanzia primaria e secondaria | domanda entro il 9 gennaio | la legge 104 non va inserita Servirà in seguito

... perpubblici, abilitazioni professionali, esami di ammissione all'università e anche a supporto della didattica nelle scuole, oltre a vari libri dedicati all'scuola: con i bandi DDG n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023 si è dato avvio alla ...di concorso/posto insegnamento I due bandi rispettivamente per la scuola secondaria e la scuola di...Chi intende partecipare al concorso docenti 2023, per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, avrà tempo fino al 9 gennaio per inoltrare la propria domanda.Scuola, al via i concorsi Pnrr per l’assunzione di oltre 30mila docenti: ecco il doppio bando. Al via i concorsi, con le nuove modalità previste dal Piano ...