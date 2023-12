Concertone di Capodanno al Circo Massimo | come arrivare | orari Metro | le strade chiuse

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tutto pronto per ildial. Roma si prepara ad accogliere la maxi festa in uno dei luoghi simbolo della Capitale: vediamo tutte le informazioni utili sulla serata. E’ iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per l’evento di fine anno più attesi, il mega concerto ala Roma che ci porterà dritti dritti al 2024. Attesa una folla di almeno 80mila persone, pronte a ballare e a cantare con alcuni degli artisti più in voga del momento. Dalla Michelin a Blanco passando per Lazza. RDS prepara ildial(ilcorrieredellacitta.com)Il tutto con il marchio, garanzia certificata, di RDS 100% Grandi Successi che curerà la serata (qui la scaletta ...

(Adnkronos) – Il Comune di Roma ed Rds 100% grandi successi hanno presentato il programma di ' Roma 2024. You are here': il grande Capodanno della ... (nuovasocieta)

(Adnkronos) – Il Comune di Roma ed Rds 100% grandi successi hanno presentato il programma di ‘ Roma 2024. You are here’: il grande Capodanno della ... ()

"Il pienone diconferma il rilancio turistico di Lorica, anche grazie agli speciali bus che la Regione ... ha reso disponibili per seguire ilRai di San Silvestro passando per la ...I DIVIETI - Il palco per ildei Pooh va ad occupare la parte dell'area di risulta compresa tra il terminal bus e il G Hotel. Resta regolarmente fruibile l'intera parte sud con 1.200 posti ...Nella Città della musica a salutare il nuovo anno e a chiudere idealmente la programmazione del 2023 il Concerto di Capodanno. L'appuntamento con l'oramai tradizionale brindisi in musica per ...Ci saranno la Blu 70 Big Band, Sandro Toffi e Mino Molfetta. Ad Ostuni notte di San Silvestro con i «Neri per Caso» ...