Con le eccellenze dell’Aerospazio il Lazio guarda alle sfide per il futuro

Leggi su italiasera

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – Circa 300 imprese attive in un’ampia gamma di specializzazioni e oltre 23mila addetti: il settore aerospaziale deloccupa un ruolo di assoluto rilievo nel panorama internazionale. Dpiù grandipiccole finostartup, le aziende del comparto generano un fatturato di oltre 5 miliardi di euro e circa 2 miliardi di export. Un patrimonio di imprenditorialità su cui la Regione continua a puntare gli occhi affiancandolo e supportandolo per vincere ledel. Con tale obiettivo si è svolta di recente una missione in Giappone con una delegazione delguidata dal presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma. “Insieme alla direttrice per l’internazionalizzazione diInnova, Laura Tassinari, alla ...