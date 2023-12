Con le eccellenze dell’Aerospazio il Lazio guarda alle sfide per il futuro

(Adnkronos) – Circa 300 imprese attive in un'ampia gamma di specializzazioni e oltre 23mila addetti: il settore aerospaziale del Lazio occupa un ... (periodicodaily)

"È stato approvato oggi alla Camera il disegno di legge sul Made in Italy dove è prevista anche l'istituzione del Liceo del " Made in Italy " che ... (orizzontescuola)

Eccellenze a Pomezia - il sindaco incontra il giovane atleta Luca Usai

Pomezia, 6 dicembre 2023 – Venerdì 1° dicembre il sindaco di Pomezia Veronica Felici ha incontrato l’atleta della New Line Pomezia Luca Usai per ... (ilfaroonline)