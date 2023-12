Composta di mele fatta in casa | deliziosa al cucchiaio | nello yogurt | sui pancake

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 30 dicembre 2023) A colazione, ma non solo, anche come dessert in famiglia, ladiinnon delude mai, almeno i miei familiari. Cremosa e corposa, facilissima da realizzare, rappresenta un po’ il dolce dell’ultimo quando non ho tempo o ingredienti in dispensa per preparare una ricetta più complessa. Non serve farina, burro, uovo, latte, solo frutta fresca e possibilmente biologica, acqua e qualche spezia. A questo proposito, io amo particolarmente aromatizzare la mia creazione con la cannella, ma anche la noce moscata o lo zenzero si accordano squisitamente con la mela. A voi creare gli abbinamenti più eccentrici e golosi per conquistare chi amate. Non contiene zucchero, basta semplicemente il fruttosio a regalare la dolcezza giusta. Potremmo quindi annoverarlo tra i fine cena dietetici, quelli perfetti se ...