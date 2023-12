Commesse Anas | Scotto Pd | ' un ministro non può rifiutarsi di riferire in Parlamento'

'Rifiutando categoricamente la richiesta di comparire in Parlamento per discutere degli sviluppi politici legati all'inchiesta sulledell', Matteo Salvini, confinato nel suo ufficio a Porta Pia, sede del ministero delle Infrastrutture, segna il suo netto rifiuto. La richiesta gli giunge da M5S, Pd e Avs. Sebbene il ...... figlio dell'ex parlamentare Denis, anche lui indagato, e altre 4 persone nell'inchiesta sullein cui si ipotizzano i reati di corruzione e turbativa d'asta. Per il gip a carico dei ...This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, shared with our 1374 partners, to show you relevant ads based on your i ...Matteo Salvini, confinato nel suo ufficio a Porta Pia, sede del ministero delle Infrastrutture, segna il suo netto rifiuto dopo l'inchiesta che coinvolge il padre e il fratello della sua compagna ...