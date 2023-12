Commesse Anas | Orlando Pd | ' vicenda Verdini non c' entra con il giustizialismo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Adesso non ci parlate di, di guerra tra magistratura e politica e di tutto ciò che il ministro Crosetto ha provato ad apparecchiare in queste settimane. E l'opposizione non si lasci distrarre da queste stupidaggini. Laci parla di cose che, se è possibile, sono più profonde e forse persino più gravi delle eventuali responsabilità penali che dovessero essere accertate, cose che sicuramente non possono essere curate con il processo penale". Lo scrive su Facebook Andrea, deputato del Pd. "La prima riguarda il sempre evocato mercato e la continuamente scomodata concorrenza. Ci sarebbero, infatti, imprese che grazie a relazioni e intermediazioni traggono un vantaggio competitivo", prosegue l'ex ministro del Lavoro. "La seconda questione che fa pendant con ...