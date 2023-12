Comfort casalingo durante le Feste | il pigiama da avere

Leggi su 361magazine

(Di sabato 30 dicembre 2023) Natura presenta la sua nuova collezione Homewear, portando ile lo stile direttamente a casa di tutti. Con la campagna “Best Things in Life Happen in Pyjamas”, il brand celebra le piccole azioni che rendono la vita davvero speciale Dormire, baciarsi, sognare, fare colazione, abbracciarsi, leggere, rilassarsi, parlare… tutte queste piacevoli e preziose attività prendono vita nell’intimità delle mura domestiche, in quel momento in cui ci sentiamo a nostro agio nel nostro. La collezione Homewear di Natura è stata pensata per offrire unineguagliabilei momenti di relax, è realizzata con materiali di alta qualità, morbidi e piacevoli al tatto, garantendo una sensazione di estremo benessere. La morbidezza dei pigiami Natura è una vera e propria coccola, sono progettati con cura per adattarsi ...