CM com – Milan | Bennacer fa riscoprire un vecchio paradigma per Pioli Ma la coppa d’Africa è un problema | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 30 dicembre 2023) 2023-12-30 22:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Ilsaluta questo 2023 con una vittoria che può valere tanto per la classifica e per il morale. I tre punti sono arrivati grazie a una splendida intuizione di, uno dei pochi rossoneri che è sempre andato alla ricerca di qualcosa di più dell’ordinario. La verticalizzazione con la quale ha mandato in porta Pulisic è una giocata da campione che chiude un cerchio: l’algerino è tornato su livelli di condizione rassicuranti per il proseguo della stagione. GIOCATORE CENTRALE – Ritorna come un classico di Natale untanto caro a: esiste uncone un altro senza. Perché Ismael pensa e gioca sempre in verticale, abbina dinamismo a geometrie che sono spesso ...