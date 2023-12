CM com – Hellasmania | contro la Salernitana una sfida da non sbagliare | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di sabato 30 dicembre 2023) 2023-12-30 04:51:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: La vittoria pesanteil Cagliari dello scorso weekend può essere stata la chiave di volta per sbloccare finalmente la situazione in quel di Verona. Situazione che, fuori dal campo, sugli spalti e dalle parti della dirigenza, non è affatto tranquilla, visto che proprio in questi giorni si stanno vivendo momenti molto delicati. Ma se fuori dal Bentegodi sono più le carte giudiziarie a parlare, sul campo, per fortuna, è il pallone a rotolare e a decidere le sorti del prossimo futuro dei gialloblù. La vittoriai sardi, dicevamo, può essere decisiva per un cambio di marcia stagionale fuori dalla lotta salvezza. Sicuramente meritata, ha dimostrato che la squadra c’è ancora, che è viva e vegeta e che se vuole puntare a salvare la categoria ha tutte le potenzialità per farlo. Un ...