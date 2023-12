Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 18^ giornata

(Di sabato 30 dicembre 2023)corrente. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite

l’Atalanta batte il Lecce e spinge i campioni d’Italia all’ottavo posto Al l’Atalanta è bastato un gol di Lookman al 58? per batte re il Lecce e ... (terzotemponapoli)

I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata della regular season della Serie A1 2023 / 2024 di Basket . Tutto pronto per l’inizio della ... (sportface)

La Juventus ha accorciato le distanze nei confronti dell’Inter e la lotta per lo scudetto si fa più calda che mai al termine della 18ma giornata di ... (oasport)

AGI - La Juventus batte la Roma nel big match della 18ma giornata diA e approfitta del mezzo passo falso dell'Inter a Marassi per riavvicinare la vetta della. All'Allianz Stadium finisce 1 - 0 grazie al sigillo di Rabiot in apertura di ripresa : la ...... utili a ridurre a due il gap indall'Inter capolista. E la Roma Indietro ad annaspare ... "Il mio Napoli ultimamente fa pena, ma se queste due sono il meglio dellaA, allora ...Però gli episodi fanno la differenza e andiamo a casa con una sconfitta». SCONFITTA CHE RIDIMENSIONA – «Abbiamo la fortuna che la classifica è corta. Abbiamo due scontri diretti a gennaio, possiamo ...Ai microfoni di Dazn, Tiago Pinto ha parlato dell'abolizione del decreto crescita da parte del governo italiano: "Non mi permetto da straniero di criticare le decisioni di chi è stato eletto ...