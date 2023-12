Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2023-2024 | Jessie Diggins in testa | Caterina Ganz miglior azzurra

(Di sabato 30 dicembre 2023)DELSCI DIUSA 849 2 RIBOM Emma SWE 782 3 BRENNAN Rosie USA 730 4 SVAHN Linn SWE 659 5 ANDEON Ebba SWE 642 6 CARL Victoria GER 635 7 ILAR Moa SWE 568 8 KARLSSON Frida SWE 532 9 WENG Lotta Udnes NOR 504 10 NISKANEN Kerttu FIN 48726ITA 237 64 FRANCHI Francesca ITA 64 66 COMARELLA Anna ITA 61 96 MONSORNO Nicole ITA 13SPRINT 1 RIBOM Emma SWE 357 2 SVAHN Linn SWE 355 3 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 336 4USA 288 5 KARLSSON Frida SWE 250 6 KERN Julia USA 218 7 BRENNAN Rosie USA 209 8 FAEHNDRICH Nadine SUI 175 9 SUNDLING Jonna SWE 169 107 10 LUNDGREN Moa SWE 16736...

Con i due - tre pareggi in più lasarebbe migliore". Battuto il Lecce, l'allenatore dell'... Gasperini saluta il match winner, in partenza per lad'Africa con la maglia della Nigeria: "...Ladel Mondo è un affare tutto suo anche se Federica Brignone che la tallona ( secondo posto inassoluta) può procurarle qualche fastidio. Il Circo Bianco femminile riparte nel primo ...Il ciclocross è roba di Mathieu van der Poel. L'olandese lancia un altro, ennesimo segnale per il Mondiale di Tabor di febbraio, stravincendo anche la prova di Coppa del Mondo ad Hulst. Un trionfo cop ...La Vanoli Cremona, reduce dalla sconfitta di Milano, apre il sabato della quattordicesima giornata affrontando al PalaRadi la Happy Casa Brindisi ultima in classifica che viene ... volte in stagione ...