Classifica canzoni del momento dicembre 2023 | hit parade top 20

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il brano “Sher Khul Gaye” per il film Fighter è in vetta alladi, sul podio anche Pink e Zhamira Zambrano & Jay Wheeler Ultimadeldedicata alle hit della musica internazionale. Questo mese abbiamo premiato il brano “Sher Khul Gaye“. Nasce dalla collaborazione tra Deepika Padukone e Hrithik Roshan protagonisti nel videoclip molto seguito con oltre 37 milioni di visualizzazioni in appena due settimane. I due attori sono i protagonisti del film Fighter e questo rappresenta il primo brano cantato da Benny Dayal, Shilpa Rao e dai compositori Vishal e Shekhar. Viene presentato l’intero cast che si potrà apprezzare nelle sale dal 25 gennaio prossimo. Caratterizzato da un ritmo decisamente contagioso si è fatto subito apprezzare e per alcuni ricorda il ritornello di “Stayin’ ...