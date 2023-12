Clamoroso in Arabia | Fenerbahce e Galatasaray si rifiutano di giocare la Supercoppa turca

(Di sabato 30 dicembre 2023) Latra, in programma oggi a Riyad è stata rinviata a data da destinarsi. Al culmine di tensioni tra la Turchia e le autorità arabe le due squadre si sono rifiutate di raggiungere lo stadio . L'incidente diplomatico è stato scatenato dalle richieste imposte dall’Saudita ai club turchi (nonostante ci fosse un precedente accordo tra le parti) : vietare...

Dopo gli errori negli ultimi derby di Roma , Roger Ibanez si è reso protagonista (in negativo) di un clamoroso errore anche in Saudi Pro League (itasportpress)

Svolta clamorosa nel Regno Unito. La Premier League inglese voterà nella sua prossima riunione, una proposta per vietare operazioni in prestito con i ... (247.libero)

Un’indiscrezione di mercato secondo cui il talento spagnolo potrebbe tornare già in Europa e lasciare l’Arabia Saudita Era stata una vera e propria ... (spazionapoli)

Roberto Firmino è già stufo dell'Al-Ahli e starebbe lottando per mettere fine all'esperienza al club in questo momento... (calciomercato)

Momento no per Karim Benzema . L'attaccante dell'Al-Ittihad è uscito sconfitto dalla sfida con l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo... (calciomercato)

Benzema, cosa sta succedendo Dopo le recenti critiche ha deciso di cancellare il suo account su Instagram da 70 milioni di followers e, secondo quanto riportato dall'Saudita da Arriyadiyah , ......Il Napoli è pronto a investire i 25 milioni di euro della cessione di Eljif Elmas nel mercato di gennaio e il nome più caldo per il centrocampo in questo momento sembra essere quello di Lazar Samardzi ...