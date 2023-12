City | disavventura per Grealish | furto in casa da oltre un milione di euro!

Una serata che Jack Grealish non dimenticherà molto facilmente. L'attaccante era impegnato con il Manchesterlo scorso mercoledì, al Goodison Park in occasione della sfida contro l'Everton, quando la sua abitazione è stata improvvisamente svaligiata. Secondo quanto riportato dal The Sun , il calciatore ...... una sorta di giochi di gladiatori, unico passatempo della popolazione di Iron. Si innamora ... La, tuttavia, sembra aver riscosso molto successo tra il pubblico della rete televisiva ...Anche Grealish vittima di furto da un gruppo di malviventi: all'attaccante del City sottratti oggetti dal valore di circa un milione di euro ...Dimarco punge: «La vittoria con la Juve in Coppa Italia è stata bellissima». Il messaggio ai tifosi dell’Inter dopo il rinnovo Dimarco, nel corso dell’intervista rilasciata a Inter Tv dopo il rinnovo ...