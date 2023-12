Citazione a giudizio per evasione per Pietro Genovese | fu condannato per duplice omicidio stradale

(Di sabato 30 dicembre 2023)diretta aper, figlio del regista Paolo, per. Il giovane,in via definitiva pera cinque anni e quattro mesi di carcere, era stato denunciato dai carabinieri che il 16 gennaio del 2021 citofonarono più volte per un controllo del ragazzo che era agli arresti domiciliari. Secondo i militari dell’Armaera risultato ‘assente’. Quel giorno i carabinieri della compagnia Parioli si sono presentati sotto casa della famiglia del ventenne, nella zona del quartiere Trieste, per effettuare un controllo di rito. I militari dell’Arma hanno quindi citofonato varie volte all’abitazione senza però ottenere risposta. I carabinieri, pur essendo in ...

diretta aper Pietro Genovese , accusato di aver violato nel 2021 gli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto per l'omicidio stradale di Gaia von Freymann e Camilla ...Per questo il sostituto procuratore ha disposto ladiretta aper Genovese, assistito dall'avvocato Gianluca Tognozzi. A difesa di Genovese c'è da segnalare che i carabinieri, quel ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...La vicenda risale al 16 gennaio 2021 quando il giovane era ai domiciliari per l'omicidio stradale di Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, le 16enni romane travolte e uccise la sera del 22 dicembre ...