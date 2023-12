Cinema in lutto | morto Tom Wilkinson | celebre il suo ruolo in Full monty

Con più di 130 pellicole trae tv, Wilkinson si è trovato a suo agio in drammi in costume come Ragione e sentimento del 1995 e Belle del 2013, così come ha interpretato menti criminali in film ...nel mondo del: l'attore britannico Tom Wilkinson è morto improvvisamente all'età di 75 ...L’industria cinematografica è in lutto per la scomparsa di Tom Wilkinson, attore britannico dal talento eccezionale, scomparso all’età di 75 anni. La sua carriera, impreziosita da oltre 130 film, ha ...Scomparso improvvisamente il grande attore britannico Tom Wilkinson. Scoprì la sua passione per la recitazione quando, a 18 anni, gli chiesero di dirigere uno spettacolo teatrale. Sul set conobbe l'at ...